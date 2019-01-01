В четыре балла оцениваются пробки на дорогах Москвы

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Хорошевском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Звенигородском, Новосходненском, Пятницком, Новорижском, Рублевском, Рублево-Успенском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковское, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Сретенка, Тверская, Новый Арбат, Знаменка и других улицах.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до трех баллов, сообщает Агентство «Москва».

