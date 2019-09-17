В Чехии планируют организацию туристических поездок в Крым

Чехия рассматривает возможность организации групповых туристических поездок в Крым. Такое заявление сделали представители чешской делегации во время посещения республики, сообщает Крымское информационное агентство.

По информации агентства, Евпатория, в частности, может стать одной из точек экскурсионной программы для чешских туристов.

Отмечается, что в настоящее время члены делегации, в которую вошли представители общественных организаций, собирают информацию о наиболее интересных городах для посещения.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году. Накануне сообщалось, что в республике задумались о переименовании полуострова.



