В Чечне школьникам предложили платить за проезд пятерками
Школьникам в Чечне предложили оплачивать за проезд на общественном транспорте хорошими отметками в дневнике. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и связи Чечни.
В ведомстве отметили, что проезд для детей будет бесплатным в том случае, если школьник покажет водителю «пятерку» в дневнике. Кроме того, за высший балл по чеченскому языку или литературе школьникам будет позволено воспользоваться бесплатной поездкой дважды.
Данная инициатива рассчитана на стимуляцию подрастающего поколения к хорошей учебе, добавили в пресс-службе министерства.
Ранее в Минцифры сообщили, что родители, у которых есть дети до 14 лет, смогут завести своему ребенку безопасный почтовый ящик на «Госуслугах».
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