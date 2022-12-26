В Чечне опровергли информацию о задержании представителя Кадырова

Дудаев отметил, что никто не был задержан, а «бытовой инцидент был исчерпан на месте».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что российские военные «перещелкают» системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Соединенные Штаты намерены поставить на Украину. Он отметил, что Россия также «перещелкает» любого, кто «посмеет направить оружие против нас».

