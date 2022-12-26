В Чечне опровергли информацию о задержании представителя Кадырова
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг слухи о задержании представителя Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасана Ибрагимова, передает РИА Новости.
Ранее некоторые СМИ распространили сообщение о том, что Ибрагимов был задержан в Симферополе за избиение человека.
Дудаев отметил, что никто не был задержан, а «бытовой инцидент был исчерпан на месте».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что российские военные «перещелкают» системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые Соединенные Штаты намерены поставить на Украину. Он отметил, что Россия также «перещелкает» любого, кто «посмеет направить оружие против нас».
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