Автоэксперт Хайцеэр: Россияне скорее откажутся от здоровой еды, чем от машины

Ранее аналитический центр «Национальное агентство финансовых исследований» провел опрос, согласно которому каждый пятый россиянин откажется от поездок на личном авто, если расходы на бензин, ремонт и автозапчасти увеличатся на 10-20%. В то же время каждый второй респондент полагает, что за последний год цены на автомобильное топливо выросли очень сильно. Хайцеэр заявил, что россияне не откажутся от поездок на личном автомобиле.

«Я не вижу такой тенденции. Есть те, кто снижает класс автомобиля, кто покупает более дешевые китайские автомобили, кто теперь приобретает подержанные автомобили, у кого не хватает денег починить свой автомобиль. Но при этом люди будут недоедать, но все равно ездить на своей машине. Такова ментальность россиян. На общественном транспорте ездят исключительно из соображений удобства, и то это касается лишь жителей крупных городов. Периферия вынуждена пользоваться автомобилями, но пересаживаться с более дорогих на более дешевые. Однако отмечу, что частота поездок однозначно сократится. В соседнюю булочную на машине уже не ездят. Получается экономия на достаточно дорогом топливе, к тому же, приходит понимание, что автомобиль эксплуатируется при любой поездке, а значит, время ТО будет приближаться», — сказал Хайцеэр.



Он добавил, что даже китайские автомобили уже нельзя назвать дешевыми в эксплуатации.

«Китайские производители заняли нишу европейских и американских брендов. У них достаточно высокие требования к дилерам и весьма ощутимые цены на запчасти. Раньше китайские автомобили, запчасти и комплектующие стоили существенно дешевле, чем их европейские аналоги, а сегодня цены растут. Это связано с тем, что расходная часть увеличивается, к тому же, планы Поднебесной достойно зарабатывать в России только прогрессируют», — подытожил он.

Ранее генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко заявил, что оригинальные автозапчасти все чаще не могут попасть в Россию даже через дружественные страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

