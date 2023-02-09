В Брянской области укрепили госграницу
В Брянской области завершены работы по укреплению государственной границы, сообщает ТАСС.
Глава региона Александр Богомаз ранее сообщал, что на территории области строятся защитные сооружения, опорные пункты. Военное командование страны высоко оценило выполнение задачи.
Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.
Власти Брянской области объявили об установлении с 3 февраля на территории региона высокого «жёлтого» уровня террористической опасности бессрочно.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий ограничение по сроку действия уровней террористической опасности, решение о введении в регионе того или иного уровня террористической угрозы становится бессрочным, сообщает НСН.
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