В Брянской области укрепили госграницу

В Брянской области завершены работы по укреплению государственной границы, сообщает ТАСС.

Богомаз: ПВО сбила четыре украинские ракеты в Брянской области

Глава региона Александр Богомаз ранее сообщал, что на территории области строятся защитные сооружения, опорные пункты. Военное командование страны высоко оценило выполнение задачи.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

Власти Брянской области объявили об установлении с 3 февраля на территории региона высокого «жёлтого» уровня террористической опасности бессрочно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий ограничение по сроку действия уровней террористической опасности, решение о введении в регионе того или иного уровня террористической угрозы становится бессрочным, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Горовых
ТЕГИ:ГраницаВоенная ОперацияБрянская Область
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