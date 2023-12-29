В Белоруссии зарегистрировали собственную вакцину от коронавируса
Вакцину для медицинской профилактики коронавирусной инфекции создали и зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщает Минздрав республики.
«Сегодня реализован значимый ... проект, итогом которого стало создание отечественной инактивированной цельновирионной вакцины для медицинской профилактики COVID-19», — указали в ведомстве.
Клинические испытания белорусского препарата завершились, вакцину зарегистрировал Центр экспертиз и испытаний. Над созданием новинки работали в том числе научно-практические центры эпидемиологии и микробиологии, трансфузиологии и биомедицинских технологий, «Лотиос», Белорусский государственный медуниверситет, Институт физиологии Национальной академии наук.
Ранее российский Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru