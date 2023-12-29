В Белоруссии зарегистрировали собственную вакцину от коронавируса

Вакцину для медицинской профилактики коронавирусной инфекции создали и зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщает Минздрав республики.

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«Сегодня реализован значимый ... проект, итогом которого стало создание отечественной инактивированной цельновирионной вакцины для медицинской профилактики COVID-19», — указали в ведомстве.

Клинические испытания белорусского препарата завершились, вакцину зарегистрировал Центр экспертиз и испытаний. Над созданием новинки работали в том числе научно-практические центры эпидемиологии и микробиологии, трансфузиологии и биомедицинских технологий, «Лотиос», Белорусский государственный медуниверситет, Институт физиологии Национальной академии наук.

Ранее российский Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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