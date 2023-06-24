В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона

Контроль за въездом на территорию Белгородской области будет усилен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Он отметил, что такая работа будет проводиться силами МВД и Росгвардии. По словам Гладкова, в случае необходимости будут привлечены силы белгородской самообороны.

Так, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаках на тыловые части ЧВК, опубликовав якобы кадры последствий атаки. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. Минобороны также обратилось к бойцам штурмовых отрядов «Вагнера». В ведомстве заявили, что их обманом втянули в участие в мятеже. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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