В Белгородской области усилят контроль за въездом на территорию региона

Он отметил, что такая работа будет проводиться силами МВД и Росгвардии. По словам Гладкова, в случае необходимости будут привлечены силы белгородской самообороны.

Так, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаках на тыловые части ЧВК, опубликовав якобы кадры последствий атаки. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. Минобороны также обратилось к бойцам штурмовых отрядов «Вагнера». В ведомстве заявили, что их обманом втянули в участие в мятеже. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, сообщает «Радиоточка НСН».

