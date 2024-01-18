В Белгороде после обстрелов восстановили 88% остекления квартир
18 января 202415:08
Белгородские власти восстановили 88% остекления квартир и домов, которое было повреждено при обстрелах после 29 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.
Он отметил, что подрядчики работают без выходных, практически в круглосуточном режиме. По словам Демидова, работы завершат до конца следующей недели.
Ранее, 18 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска выпустили по Белгороду десять ракет, все они были сбиты силами противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru