В Белгороде после обстрелов восстановили 88% остекления квартир

Белгородские власти восстановили 88% остекления квартир и домов, которое было повреждено при обстрелах после 29 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала женщина

Он отметил, что подрядчики работают без выходных, практически в круглосуточном режиме. По словам Демидова, работы завершат до конца следующей недели.

Ранее, 18 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска выпустили по Белгороду десять ракет, все они были сбиты силами противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».

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