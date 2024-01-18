В Белгороде после обстрелов восстановили 88% остекления квартир

Он отметил, что подрядчики работают без выходных, практически в круглосуточном режиме. По словам Демидова, работы завершат до конца следующей недели.

Ранее, 18 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска выпустили по Белгороду десять ракет, все они были сбиты силами противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».

