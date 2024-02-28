В Белгороде мешки с песком на остановках заменят на бетонные блоки

Городские службы Белгорода начали менять мешки с песком на городских остановках на бетонные блоки, написал в своем Telegram-канале мэр Валентин Демидов.

ВСУ за сутки выпустили более 30 снарядов по Белгородской области

По его словам, мешки с песком были временным решением, которое использовали для оперативного обеспечения защиты пассажиров. До 3 марта на остановках появятся бетонные блоки, сообщил Демидов.

Градоначальник уточнил, что всего на остановках в Белгороде смонтировали 425 защитных сооружений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 15 февраля атаковали Белгород. Погибли семь человек, 19 получили ранения. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 14 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры