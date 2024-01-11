В Белгороде автобусные остановки начали укреплять мешками с песком

Издание разместило фото с остановки «Космос». Рабочие укладывают мешки вместе с волонтерами.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил защитить от обстрелов все городские остановки. Во время прямого эфира с местными жителями мэр города Валентин Демидов заявил, что транспортные объекты укрепят мешками с песком и бетонными блоками.

Украинские войска 30 декабря нанесли удар по центру Белгорода. Жертвами атаки стали 25 человек, около 100 получили ранения различной степени тяжести, напоминает «Радиоточка НСН».

