В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль

Редкие для Центральной России твердые осадки в виде парящих в воздухе мельчайших ледяных кристаллов называются ледяной иглой. Явление можно наблюдать при ясном или почти ясном небе, пишет «Свободная пресса».

Тишковец отметил, что алмазную пыль замечают по кратким вспышкам, которые возникают при отражении света кристаллами.

«Наиболее часто это явление наблюдается в Антарктике и Арктике. В отдельных внутренних районах Антарктиды алмазная пыль наблюдается в среднем 316 дней в году, а более 70% осадков выпадают в виде алмазной пыли», — рассказал метеоролог.

Несмотря на схожесть с туманом, алмазная пыль состоит не из капель воды, а из кристаллов льда. Кроме того, это явление почти не уменьшает видимость, в отличие от тумана. По словам Тишковца, ледяные иглы не опасны для людей, однако могут усложнить измерение видимости и нижней кромки облаков для автоматизированных метеостанций аэропортов.

Ранее метеоролог заявил, что Москва преодолела пик полярного вторжения. Уже в четверг в столичном регионе ожидается небольшое потепление, днем воздух в Москве прогреется до минус 11-13 градусов, в области — до минус 9-14, пишет РИА ФАН.

