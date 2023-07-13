В Амурской области произошло массовое отравление в детсаду
В Амурской области в детском саду №16 «Золотая рыбка» в поселке городского типа Прогресс отравились 17 воспитанников, сообщает региональный главк УФССП.
В связи с массовым отравлением детей деятельность дошкольного учреждения была приостановлена на два месяца. Сотрудники Роспотребнадзора выявили ряд нарушений санитарных норм. Так, в детсаду не было чистящих средств и москитных сеток, а игрушки не дезинфицировались.
Как сообщалось ранее, в Орске количество воспитанников, отравившихся в детских садах, возросло до 40, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru