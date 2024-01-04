В аэропортах Москвы и области задержали или отменили 16 рейсов
4 января 202421:45
В Москве и Подмосковье отменили или задержали 16 рейсов в связи с сильными морозами, пишет ТАСС.
На прилет и вылет в Москве задержали 16 авиарейсов. В аэропорту Шереметьево 11 самолетов задерживаются более чем на час, во Внуково — пять.
В столичном регионе до полуночи 6 января действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров опускались до минус 27,1 градуса, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru