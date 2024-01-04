В аэропортах Москвы и области задержали или отменили 16 рейсов

В Москве и Подмосковье отменили или задержали 16 рейсов в связи с сильными морозами, пишет ТАСС.

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1950 года

На прилет и вылет в Москве задержали 16 авиарейсов. В аэропорту Шереметьево 11 самолетов задерживаются более чем на час, во Внуково — пять.

В столичном регионе до полуночи 6 января действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров опускались до минус 27,1 градуса, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:МорозПогода В МосквеАэропортМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры