В 30 регионах России задержали 85 подпольных оружейников

Как отметили в ФСБ, в ноябре силовики проводили спецоперацию в 30 российских регионах. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, из незаконного оборота изъяли 353 единицы огнестрельного оружия, пишет RT. Кроме того, силовики изъяли более 11 тысяч патронов различного калибра, около 30 кг взрывчатых веществ, основные части и комплектующие оружия.

Преступная деятельность нелегальных оружейников будет квалифицироваться в соответствии с изменениями в УК РФ, которые усиливают ответственность по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

