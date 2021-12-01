В 30 регионах России задержали 85 подпольных оружейников
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России совместно с МВД и Росгвардией задержала 85 подпольных оружейников, у которых изъяли более 350 единиц оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Как отметили в ФСБ, в ноябре силовики проводили спецоперацию в 30 российских регионах. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, из незаконного оборота изъяли 353 единицы огнестрельного оружия, пишет RT. Кроме того, силовики изъяли более 11 тысяч патронов различного калибра, около 30 кг взрывчатых веществ, основные части и комплектующие оружия.
Преступная деятельность нелегальных оружейников будет квалифицироваться в соответствии с изменениями в УК РФ, которые усиливают ответственность по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru