В 2023 году в России обнаружили 76 поддельных сайтов ЦБ РФ

В России планируют к 2030 году привлечь не менее девяти миллионов граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Центробанка РФ Владимира Чистюхина.

Как сообщил представитель Центробанка, программа долгосрочных сбережений позволит гражданам обеспечить свою жизнь на старости. Операторами новой системы стали уже девять негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По оценке регулятора, объем вложений по данной программе к 2030 году может превысить триллион рублей, передает «Радиоточка НСН».

