В 2023 году в России обнаружили 76 поддельных сайтов ЦБ РФ

В 2023 году в России обнаружили 76 поддельных сайтов ЦБ РФ, сообщил регулятор в Telegram-канале.

Отмечается, что преступники имитируют официальные страницы регулятора, чтобы выманивать деньги у физических лиц и компаний. Единственный официальный сайт Банка России — cbr.ru. Россиянам рекомендуют в случае каких-либо операций проверять все сайты, на которых происходит то иное действие.

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В России планируют к 2030 году привлечь не менее девяти миллионов граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Центробанка РФ Владимира Чистюхина.

Как сообщил представитель Центробанка, программа долгосрочных сбережений позволит гражданам обеспечить свою жизнь на старости. Операторами новой системы стали уже девять негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По оценке регулятора, объем вложений по данной программе к 2030 году может превысить триллион рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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