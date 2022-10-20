«Устойчивое развитие без парниковых газов»: Регионы делятся опытом создания карбоновых полигонов
Регионы России сегодня активно внедряют экологические инициативы, направленные на сокращение парниковых газов и адаптацию к климатическим изменениям.
Одним из примеров таким проектов является создание сети карбоновых полигонов. Сегодня их насчитывается уже 15. Уникальные площадки для исследований позволят отработать методы и оценить объемы эмиссии парниковых газов, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Результатом станет выбор оптимальных решений по декарбонизации регионов и базовых отраслей промышленности. Все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы иметь собственные системы учёта парниковых газов.
Опытом создания полигонов в ходе дискуссионной экспертной площадки «Климатические диалоги», которая прошла в МИА «Россия сегодня» и была организована Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, поделились представители регионов.
Один из проектов «Евразийский карбоновый полигон» реализуется в Республике Башкортостан. Его оператором выступает Уфимский государственный нефтяной технический университет.
«Участие в реализации проекта принимают более 20 научных и образовательных учреждений. Стратегическая цель полигона – переход республики на траекторию устойчивого развития с низким уровнем выброса парниковых газов», – рассказал заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Азат Басыров.
По его словам, сегодня республика Башкортостан является одним из динамично развивающихся субъектов страны, наращивается у нас промышленно-экономическая, научная мощь, преумножается потенциал сельского хозяйства. Согласно указу президента, разработан план деятельности в области экологического развития и климатических изменений. Подразумевается развитие региона с низким уровнем выбросов парниковых газов. В июле прошлого года в республике создан Евразийский климатический консорциум, открыто сообщество, доступное для широкого круга участников.
Еще один карбоновый полигон «Way Carbon» был открыт в столице Чеченской Республики, Грозном, весной 2022 года.
«На горных участках стоят семь метеостанций, на карбоновой ферме и в других районах. Все данные записываются автоматически, - рассказала заведующая кафедрой экологии и природопользования Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова, к.э.н. Рая Бекмурзаева.- Также у нас установлена вышка для измерения потоков парниковых газов. Данные также используются в дальнейших технологиях. У нас есть и мобильный инструмент для замера метана, водяных паров. При этом погрешности все-таки появляются. Мы проводим исследования по низкоуглеродному животноводству».
Заведующий научно-исследовательской лабораторией «Экологическая фитофизиология и экспериментальная биоклиматология» Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова, к.б.н. Магомед Алихаджиев рассказал о работе лаборатории, которая изучает вопрос углеродного следа.
«Лаборатория занимается изучением того, как происходят процессы, связанные с углеродом. Это касается почв, растений, которые являются индикаторами состояния окружающей среды, - сообщил Алихаджиев. - Лаборатория изучает физиологические процессы адаптации растений к потеплению. У нас шесть эталонных гибридов тополей используется на испытаниях на полигонах».
Эксперты сходятся во мнении: природа для мегаполисов становится безусловным активом, ценность которого проявляется при ее сохранении, а не экстенсивном использовании. «Понятие «экосистемные услуги» уже звучит на крупнейших международных и национальных площадках», - сказала Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. По его словам, в ряде стран разработаны методологии оценки «экосистемных услуг». Углеродный сток российских территорий оценивается в более 500 млн тонн. Стратегией заложен план по наращиванию этого потенциала до 1,2 млрд тонн. «В пересчете на рыночную стоимость углеродной единицы актив природных территорий нашей страны оценивается в 500 млрд рублей, а в 2050 году он составит 1,2 триллиона рублей», - сказал Кульбачевский.
Дискуссионная экспертная площадка «Климатические диалоги» походила 18-19 октября в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Материалы панельных дискуссий размещены на сайте Климатической платформы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Азербайджан отказался принимать отчеты миссии ОБСЕ
- Зеленский ввел санкции против жены и дочери Лаврова
- СМИ: Михаил Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив»
- СМИ: Владелец Zara может продать свой бизнес в РФ ливанской компании
- СМИ: немецкий автоконцерн Volkswagen ищет инвестора на свои заводы в России
- Британия расширила санкции в отношении РФ
- Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области
- Путин наградил Аркадия Ротенберга орденом
- Путин поручил продлить «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года
- Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности национального рейтинга вузов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru