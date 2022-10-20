«Устойчивое развитие без парниковых газов»: Регионы делятся опытом создания карбоновых полигонов

Регионы России сегодня активно внедряют экологические инициативы, направленные на сокращение парниковых газов и адаптацию к климатическим изменениям.

Одним из примеров таким проектов является создание сети карбоновых полигонов. Сегодня их насчитывается уже 15. Уникальные площадки для исследований позволят отработать методы и оценить объемы эмиссии парниковых газов, рассказали в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Результатом станет выбор оптимальных решений по декарбонизации регионов и базовых отраслей промышленности. Все страны в рамках декарбонизации экономики в климатической повестке работают над тем, чтобы иметь собственные системы учёта парниковых газов.

Опытом создания полигонов в ходе дискуссионной экспертной площадки «Климатические диалоги», которая прошла в МИА «Россия сегодня» и была организована Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, поделились представители регионов.

Один из проектов «Евразийский карбоновый полигон» реализуется в Республике Башкортостан. Его оператором выступает Уфимский государственный нефтяной технический университет.

«Участие в реализации проекта принимают более 20 научных и образовательных учреждений. Стратегическая цель полигона – переход республики на траекторию устойчивого развития с низким уровнем выброса парниковых газов», – рассказал заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Азат Басыров.