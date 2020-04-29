Врач-онколог: «Веду прием до полвторого ночи и боюсь заразиться коронавирусом»
Сотрудник одного из столичных медучреждений рассказал НСН о непростых условиях, в которых оказались врачи на фоне пандемии коронавируса.
Российские врачи в условиях пандемии коронавируса работают в сложных условиях: зачастую поступают сигналы о нехватке средств индивидуальной противовирусной защиты, о нехватке денег или недоплатах, несмотря на все заверения и обещания руководства, о переработках и дополнительных сменах. Это касается не только медиков, работающих непосредственно с инфицированными COVID-19, но и врачей других специализаций, которые также оказались в непростой ситуации.
Николай, врач-онколог одной из столичных поликлиник, на условиях анонимности рассказал НСН, как изменила пандемия COVID-19 его жизнь и условия труда. Медик признался, что ведет прием пациентов до половины второго ночи и боится заразиться коронавирусом.
— Как изменилась ваша работа из-за пандемии коронавируса?
— Все стало более суетно. Мои пациенты — с хроническими, длительнотекущими заболеваниями и длительным лечением. Они не могут закончить лечение в один момент. Постепенно поликлиники либо закрываются на карантин, либо перепрофилируются на прием пациентов с коронавирусом, все другие мощности снижаются и пациенты перераспределяются. За счет этого увеличивается нагрузка на медиков.
— Можно ли сказать, что сейчас меньше стало уделяться внимания больным, например, онкологией?
— С учетом того, что на карантин закрываются не только крупные онкоцентры, но и поликлиники, людям просто некуда обратиться. Кроме того, люди сейчас сидят дома на карантинах, интенсивность походов в медучреждения снижается. Значит, снижается выявляемость онкобольных. Пациентам сейчас тяжело, как и тем учреждениям, которые продолжают работать. Но вроде бы пока всех перераспределяют. В Департаменте здравоохранения создан специальный интернет-ресурс, на котором «вывешиваются» пациенты, которых не может какое-то учреждение полечить, и их пытаются перераспределить между теми, кто еще работает. Было также распоряжение департамента выдать кому можно трехмесячный запас лекарств, чтобы пациенты смогли продолжить лечение на дому, не являясь лишний раз в поликлинику, где вероятность контакта с инфицированными коронавирусом пациентами и врачами увеличивается.
— Куда обращаться этим больным в случае необходимости? Ведь лишний раз в поликлинику не придешь и «скорую» не вызовешь?
— Не могу ответить на вопрос, потом что не стою у первого поликлинического звена. К онкологу отправляет кто-то из специалистов первичного звена: терапевт, стоматолог, лор, хирург или кто-то еще. Иначе пациент просто не сможет дойти.
— Как происходит связь с лечащим врачом у тех, кто лечится дома?
— Все такие пациенты длительно лечатся, они достаточно подробно осведомлены, как и что делать. Ну и мы работаем, работаем активно. Стараемся, даже если кто-то из врачей заболевает, как-то пациентов перераспределить. Вчера, например, я ушел с работы в половине второго ночи.
— Какова нагрузка у медиков и хватает ли средств индивидуальной защиты?
— Самые обычные маски и перчатки у нас есть. Слава Богу, нам выдают. Мои коллеги рассказывают, что в некоторых учреждениях не хватало обычных масок и их заставляли шить. А если кто-то не шил, то сокращали стимулирующую часть зарплаты. У нас такого не было. С другой стороны, у нас на все отделение всего четыре человека. Один из врачей в декрете, второй с февраля со сломанной рукой и выходить не очень спешит, особенно с учетом своего возраста и эпидемиологической ситуации. Еще один врач находится на больничном с кашлем. И только спустя неделю к нему пришли сделали мазки для анализа на коронавирус — он был высокопоставленным врачом и заведовал много чем. Будем ждать результатов. Сейчас я один отвечаю за два округа Москвы.
— Ваши переработки будут финансово компенсировать?
— Пока даже устно никто ничего не обещал. Но у нас есть прекрасная фраза: «Чего-то там нет, но вы держитесь». Нам отвечают примерно в таком духе. Получается очень-очень тяжело. В феврале это все еще происходило только на уровне Китая, но когда вирус появился в Италии, я предвидел кадровые проблемы и подходил к руководству по этому поводу, но ничего не добился. Вчера, когда прием был до часа ночи, вроде бы достучался: сказали, что решат проблему и все урегулируют.
— Решат в плане кадров или надбавки?
— Кадров. Потому что, сколько бы не платили, все равно невозможно физически выполнить больше, чем можешь. «Один солдат не может съесть и мешка брюквы». После какого-то момента голова хуже соображает, а это критично в серьезных ситуациях.
— Знаете ли вы о каких-то вопиющих случаях с врачами из-за пандемии?
— Только на уровне бытового общения с коллегами. Очень много таких случаев. Всем известно, что обычные маски при контакте с инфицированным больным никак не защищают доктора. Они уменьшают уровень вирусного воздействия, останавливают часть слюны, мокроты, которые выделяется при чихании или насморке. Маски, которые защищают на 95% и 98% — FFP-2 и FFP-3. Но таких масок мы просто не видели. Наши маски обычные, они подходят для заболевшего человека, чтобы он не так активно распространял вирус. Если у пациента лоровские патологии, то он в любом случае снимает маску, чтобы врач осмотрел лор-органы. Если мы не находимся в нормальном респираторе и очках, то имеем повышенный риск получить инфекцию. Если много пациентов, то на медика ложится очень большая вирусная нагрузка, возможно, даже разными штаммами или разными вирусами. Например, можно сразу получить вирус гриппа и новый вирус и, думаю, заболевание в этом случае будет протекать тяжело.
Я знаю, что какая-то часть скорой помощи также не была достаточно «прикрыта». Или были ситуации, когда пациент вызывает из-за одного заболевания, бригада приезжает не оборудованная и четко видит другую картину, но отказать не может. Были ситуации, когда сами медики скидывались для скорой помощи и покупали защитные многоразовые костюмы. Их достаточно двух штук на человека. Эти костюмы можно стирать в машинке. Мы потоком скидывались для тех, кто пошел работать на скорую помощь. Позже подключилась благотворительная организация благодаря мужу сотрудницы. И вот они поставили средства защиты. Так было на первом этапе. Сейчас, вроде бы, все налаживается.
Кроме того, известно, что сейчас некоторые больницы переоборудуют по последнему слову техники, с соблюдением всех правил безопасности. Медикам даже предоставили проживание в близлежащих гостиницах, транспорт и питание. Это логично, потому что врачи находятся в очаге коронавируса. Если они будут ездить из Подмосковья, то вероятность распространения вируса высока даже при очень серьезных средствах защиты. А в некоторых больницах уже собираются работать, но до сих пор не все средства защиты поступили. Или кого-то из медиков перевели и есть проблемы с зарплатой: назначают минимальную базу, а остальное зависит от того, сколько смен выработаешь. Проблема в том, сколько человек сможет отработать, получит ли он деньги, если будет инфицирован и не сможет работать? Здесь большие сомнения. Там какие-то временные контракты подписывают, и у людей очень много вопросов к этим контрактам. Некоторые врачи уже через две-три недели уходят на больничный.
— Ваши пациенты находятся в числе людей, для которых коронавирус представляет повышенную опасность?
— Считается, что при любой серьёзной болезни есть повышенный риск, что инфекция будет протекать тяжело. Но думаю, что те, кто находятся в длительной ремиссии, хорошо восстановлены, перенесут заболевание не сильно тяжелее здоровых граждан. Если иммунитет снижен, то, конечно, он более подвержен инфицированию. Особенно если пациент вынужден после лечения или в процессе лечения мотаться в больницу. У него и риск выше, и есть вероятность осложнений. Ему нужно как можно меньше контактировать с другими.
Ранее в эфире НСН волонтер из Коммунарки рассказал о том, сколько больных коронавирусом в сутки в среднем поступает в больницу.
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