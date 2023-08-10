Уролог предупредил мужчин об опасности ношения телефона в кармане брюк
Мобильные телефоны могут влиять на качество спермы мужчин и возможность зачатия ребенка, предупредил научный руководитель по андрологии, уролог-андролог «Нова Клиник» Владлен Петрищев. Об этом эксперт рассказал в статье Газеты.Ru.
Как отметил специалист, телефоны являются источником низкоуровневого электромагнитного поля, а повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом.
«Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья. Органы мошонки неслучайно расположены снаружи тела мужчины: сперматозоидам требуется более низкая температура», — пояснил Петрищев.
По словам эксперта, также опасным для мужского здоровья может быть увеличение продукции активных форм кислорода, способных повреждать спермальную ДНК. Петрищев отметил, что безопасно для фертильности носить телефон в нагрудном кармане.
Уролог-андролог добавил, что расположение ноутбука на уровне органов мошонки может значительно снизить подвижность половых клеток и увеличить повреждение спермальной ДНК.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина открыла временные коридоры для прохода торговых судов в Черном море
- Во Франции загорелось зернохранилище с несколькими тоннами пшеницы
- Кадыров: ВСУ потеряли более тысячи человек на Ореховском направлении
- Генпрокуратура потребовала пересмотреть дело о нападении на школьника с Z на шапке
- Путин поддержал идею кабмина передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК
- В AGR рассказали подробности работы Volkswagen в России под новым названием
- Россия направила Индии предложение о безвизовом групповом туробмене
- «Анимация» выпустила сингл «Абрис»
- Минсельхоз: Россия безвозмездно поставит странам Африки до 50 тысяч тонн зерна
- Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru