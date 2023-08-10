Уролог предупредил мужчин об опасности ношения телефона в кармане брюк

Мобильные телефоны могут влиять на качество спермы мужчин и возможность зачатия ребенка, предупредил научный руководитель по андрологии, уролог-андролог «Нова Клиник» Владлен Петрищев. Об этом эксперт рассказал в статье Газеты.Ru.

Как отметил специалист, телефоны являются источником низкоуровневого электромагнитного поля, а повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом.

«Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья. Органы мошонки неслучайно расположены снаружи тела мужчины: сперматозоидам требуется более низкая температура», — пояснил Петрищев.

По словам эксперта, также опасным для мужского здоровья может быть увеличение продукции активных форм кислорода, способных повреждать спермальную ДНК. Петрищев отметил, что безопасно для фертильности носить телефон в нагрудном кармане.

Уролог-андролог добавил, что расположение ноутбука на уровне органов мошонки может значительно снизить подвижность половых клеток и увеличить повреждение спермальной ДНК.

