Уроки доброты: как пройдет День некоммерческих организаций

В Москве с 25 по 28 февраля пройдет четырехдневная программа, приуроченная к Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО), который отмечается 27 февраля. Для участников проекта организовано более 150 открытых мероприятий: мастер-классы, благотворительные акции, волонтерские проекты и спортивные тренировки. Образовательная программа посвящена также людям, которые делают добрые дела, отметили в мэрии Москвы.

В столице свыше шести тысяч социально ориентированных НКО, которые помогают власти оказывать поддержку детям-сиротам и детям с особенностями развития, малообеспеченным семьям, сохранять культурное наследие, организовывать акции и культурные мероприятия. В рамках программы ко Дню НКО горожане смогут побывать в различных фондах и познакомиться с их работой, предложить свои услуга в качестве волонтеров.

«Нас ждет больше 150 мероприятий: встречи с благотворителями, мастер-классы и дни открытых дверей в различных НКО, знакомство с социальными проектами города и возможность принять в них участие в качестве волонтера. Делать добрые дела может кто угодно — профессия и возраст здесь не имеют значения», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В течение четырех дней на различных площадках москвичи смогут получить юридические и психологические консультации. Узнать полный список мероприятий и зарегистрироваться для участия в них можно на сайте городнеравнодушных.рф.

Ранее в эфире НСН председатель Гильдии Анна Золоторевская заявила, что для НКО необходимо формирование социальной отрасли с простыми и понятными стандартами по отчёту. Она отметила, что подсчёт эффекта возврата социальных инвестиций позволит рассчитать финансирование наиболее эффективных НКО.

