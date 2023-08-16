Юрист Соловьев поддержал предоставление МВД доступа к гаджетам без суда
Предоставление силовикам доступа к устройствам с выходом в Сеть поможет в борьбе с преступлениями, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН поддержал идею предоставления сотрудникам МВД России доступа к гаджетам с выходом в Сеть в досудебном порядке.
Ранее стало известно, что МВД России хочет получить доступ к устройствам в досудебном порядке – в частности, к информации, «в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи». Для этого предлагается приравнять любые передаваемые через интернет данные к информации, необходимой для следственных действий и оперативно-разыскной деятельности.
«Это правильно. На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что VPN не так безобиден, как кажется. С его помощью люди не только посещают запрещенные соцсети, но и используют VPN сервисы для сокрытия своего местоположения. Это затрудняет выявление преступников. Мы понимаем, что это мешает борьбе не только с насильственными преступлениями, но и с имущественными, с телефонными мошенниками, которые не только с территории Украины действуют, но и на территории России у нас есть эти колл-центры. Так что эта мера абсолютно оправданная», - сказал собеседник НСН.
По его словам, подобная возможность позволит оперативникам сократить время от выявления противоправного деяния до задержания преступников.
«Сейчас ни у кого нет таких полномочий, только по решению суда можно. На это может уйти день-два-три, которых у оперативных органов просто нет. Сейчас все силовики, насколько я понимаю, смогут так делать. У МВД, ФСБ, ФСИН и других органов появится инструмент, с помощью которого можно будет значительно сократить время от выявления противоправного деяния до задержания преступников», - отметил Соловьев.
Эксперт подчеркнул необходимость предоставления правоохранителям России достойного технического оборудования, а также полномочий.
«Это поможет в борьбе с преступлениями, совершаемыми на территории России с использованием VPN. Что касается прав граждан и так далее, то давайте говорить честно: любая частная структура обладает оборудованием, с помощью которого все эти права нарушаются. Надо просто, чтобы наши силовики дотягивали и по технической части, и по полномочиям до частных структур, которые, в том числе, и не на нашу страну работают», - резюмировал юрист.
Ранее Кабмин отказался поддержать проект закона об обращении граждан к чиновникам через социальные сети. В официальном отзыве на инициативу подчёркивается, что её необходимо значительно доработать, передает «Радиоточка НСН».
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