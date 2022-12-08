Юрист рассказал, кому положена 13-я зарплата в 2022 году

Премию по итогам года — так называемую тринадцатую зарплату — могут получить бюджетники и сотрудники крупных компаний, традиционно выплаты осуществляются в декабре перед новогодними праздниками. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Как отмечает издание, в Трудовом кодексе нет понятия «13-й зарплаты». Оно вошло в обиход в советское время, когда руководство предприятия в конце года поощряло премией добросовестных сотрудников.

«В наше время 13-я зарплата имеет такой же смысл: ее используют, чтобы стимулировать работников, и она также проходит как премия. Сам по себе термин, скорее, обывательский. То есть во внутренних документах организации он, как правило, не используется», — пояснил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Положение о такой выплате должно быть прописано во внутренних документах организации или непосредственно в трудовом договоре. Списка профессий или должностей, гарантирующих получение тринадцатой зарплаты, нет: решение о выплате принимает непосредственно руководитель. Обычно премию в конце года получают бюджетники, сотрудники крупных компаний, однако такая практика может быть и на небольших предприятиях.

В большинстве случаев решение о премировании распространяется на всех сотрудников. Иногда 13-й зарплаты могут лишить определенного работника, который не выполнил годовой план без уважительной причины, нарушал трудовую дисциплину, допустил ошибку, спровоцировавшую значительную потерю доходов компании.

Кроме того, дополнительную выплату не предоставляют вышедшим в декрет сотрудницам: они считаются временно нетрудоспособными, и работодатель обязан выплачивать лишь соответствующее пособие, но при желании вправе выдать декретнице 13-ю зарплату.

По традиции премия выплачивается перед новогодними праздниками — в 10-х или 20-х числах декабря, однако работодатель может менять сроки.

«Сроки выплаты премии прописаны в трудовом договоре. Она может быть привязана к какому-либо празднику или просто к определенной дате», — отметил Кофанов.

Чаще всего 13-я зарплата соответствует окладу или его части, проценту от среднегодового дохода или фиксированной премии. С такой выплаты, как и с любой премии, удерживается подоходный налог в 13%.

