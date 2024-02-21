Юрист рассказал, когда тело Навального отдадут родственникам
Тело Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) должны передать родственникам только после совершения ряда процедур, которые утверждены Минюстом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на юриста Александра Хаминского.
По его словам, политический статус или публичная известность в данном случае не играют никакой роли. К личному делу умершего должны быть приобщены копия свидетельства о смерти, протокол патолого-анатомического вскрытия, акт судебно-медицинской экспертизы и материалы расследования независимо от причины смерти.
Говорить о сроках завершения процедур пока рано, так как многое зависит от наличия специалистов и необходимого оборудования. Эксперт не исключил, что тело будет перевезено в одно из федеральных экспертных учреждений. Родственников ознакомят с экспертным заключением о причинах смерти в обязательном порядке.
Ранее в Кремле сообщили, что результатов расследования обстоятельств смерти Навального пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru