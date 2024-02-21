Юрист рассказал, когда тело Навального отдадут родственникам

Тело Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов) должны передать родственникам только после совершения ряда процедур, которые утверждены Минюстом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

США увязали новый пакет антироссийских санкций со смертью Навального

По его словам, политический статус или публичная известность в данном случае не играют никакой роли. К личному делу умершего должны быть приобщены копия свидетельства о смерти, протокол патолого-анатомического вскрытия, акт судебно-медицинской экспертизы и материалы расследования независимо от причины смерти.

Говорить о сроках завершения процедур пока рано, так как многое зависит от наличия специалистов и необходимого оборудования. Эксперт не исключил, что тело будет перевезено в одно из федеральных экспертных учреждений. Родственников ознакомят с экспертным заключением о причинах смерти в обязательном порядке.

Ранее в Кремле сообщили, что результатов расследования обстоятельств смерти Навального пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияАлексей Навальный

Горячие новости

Все новости

партнеры