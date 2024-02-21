Юрист рассказал, когда тело Навального отдадут родственникам

По его словам, политический статус или публичная известность в данном случае не играют никакой роли. К личному делу умершего должны быть приобщены копия свидетельства о смерти, протокол патолого-анатомического вскрытия, акт судебно-медицинской экспертизы и материалы расследования независимо от причины смерти.

Говорить о сроках завершения процедур пока рано, так как многое зависит от наличия специалистов и необходимого оборудования. Эксперт не исключил, что тело будет перевезено в одно из федеральных экспертных учреждений. Родственников ознакомят с экспертным заключением о причинах смерти в обязательном порядке.

Ранее в Кремле сообщили, что результатов расследования обстоятельств смерти Навального пока нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

