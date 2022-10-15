Юрист предупредил о новом способе мошенничества под предлогом смены тарифа

Телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана, злоумышленники представляются сотрудником одной из сотовых компаний. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.

Юрист рассказал о мошенничестве с «переводом» денег на карту

Эксперт предупредил, что «сотрудник» оператора звонит потенциальной жертве и предлагает более выгодный тариф.

«Для того чтобы подтвердить согласие человека на новый тарифный план, нужно всего лишь настроить в телефоне автоплатеж и сообщить оператору код из пришедшего смс. В итоге данных манипуляций мошенники получают ПИН-код по операции на перечисление денег», — пояснил юрист.

Соловьев добавил, что мошенники убеждают человека подключить переадресацию и сделать другую сим-карту, в итоге все звонки и сообщения поступают на карту, находящуюся у мошенников.

«После они снимают все деньги со счета жертвы, а также берут кредиты на солидные суммы, оставляя человека не только без накоплений, но и с долгами», — отметил юрист.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорМошенникиЭксперты
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