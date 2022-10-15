Юрист предупредил о новом способе мошенничества под предлогом смены тарифа

Эксперт предупредил, что «сотрудник» оператора звонит потенциальной жертве и предлагает более выгодный тариф.



«Для того чтобы подтвердить согласие человека на новый тарифный план, нужно всего лишь настроить в телефоне автоплатеж и сообщить оператору код из пришедшего смс. В итоге данных манипуляций мошенники получают ПИН-код по операции на перечисление денег», — пояснил юрист.



Соловьев добавил, что мошенники убеждают человека подключить переадресацию и сделать другую сим-карту, в итоге все звонки и сообщения поступают на карту, находящуюся у мошенников.

«После они снимают все деньги со счета жертвы, а также берут кредиты на солидные суммы, оставляя человека не только без накоплений, но и с долгами», — отметил юрист.

