Юрист предупредил о новом способе мошенничества под предлогом смены тарифа
Телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана, злоумышленники представляются сотрудником одной из сотовых компаний. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT.
Эксперт предупредил, что «сотрудник» оператора звонит потенциальной жертве и предлагает более выгодный тариф.
«Для того чтобы подтвердить согласие человека на новый тарифный план, нужно всего лишь настроить в телефоне автоплатеж и сообщить оператору код из пришедшего смс. В итоге данных манипуляций мошенники получают ПИН-код по операции на перечисление денег», — пояснил юрист.
Соловьев добавил, что мошенники убеждают человека подключить переадресацию и сделать другую сим-карту, в итоге все звонки и сообщения поступают на карту, находящуюся у мошенников.
«После они снимают все деньги со счета жертвы, а также берут кредиты на солидные суммы, оставляя человека не только без накоплений, но и с долгами», — отметил юрист.
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