Юрист Денисов предупредил о штрафах за запуск петард в ряде регионов

Эксперт напомнил, что в ряде регионов полностью запретили использовать петарды и запускать фейерверки. В этом случае штрафы ожидают всех нарушителей. В других субъектах пока отменили только централизованные городские мероприятия.

«Под отменой салютов подразумевается отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. Где-то действует полный запрет на салюты, в том числе, для граждан», — отметил Денисов.

Юрист призвал правильно выбрать место для запуска. Подобные действия запрещены в жилой зоне и лесах, следует использовать одну из разрешенных местными властями площадок.

