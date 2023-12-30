Юрист Денисов предупредил о штрафах за запуск петард в ряде регионов

Штрафы за запуск петард или фейерверков могут грозить россиянам в зависимости от требований, установленных местными властями. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов в беседе с агентством «Прайм».

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Эксперт напомнил, что в ряде регионов полностью запретили использовать петарды и запускать фейерверки. В этом случае штрафы ожидают всех нарушителей. В других субъектах пока отменили только централизованные городские мероприятия.

«Под отменой салютов подразумевается отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. Где-то действует полный запрет на салюты, в том числе, для граждан», — отметил Денисов.

Юрист призвал правильно выбрать место для запуска. Подобные действия запрещены в жилой зоне и лесах, следует использовать одну из разрешенных местными властями площадок.

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ФОТО: Pixabay/piotrgiczela
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