Упрощены условия поступления на службу в полицию РФ

Речь идет о возрастных ограничениях кандидатов — предельный возраст рядовых и младшего начальствующего состава составляет 50 лет вместо 35 лет, среднего и старшего начальствующего состава — 55 лет. Также отменено обязательное условие в виде личного поручительства.

Теперь появилась возможность продолжения службы сотрудникам, получившим ранения при выполнении задач в особых условиях и признанным не годными к службе по состоянию здоровья.

Рост преступности, нестабильная обстановка в соседних регионах и вхождение в состав РФ новых субъектов требуют увеличения числа сотрудников МВД, заявил экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в разговоре с НСН.

