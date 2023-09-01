Упрощены условия поступления на службу в полицию РФ
Министерство внутренних дел России упростило условия поступления желающих на службу в органы внутренних дел, сообщает «Лента.ру».
Речь идет о возрастных ограничениях кандидатов — предельный возраст рядовых и младшего начальствующего состава составляет 50 лет вместо 35 лет, среднего и старшего начальствующего состава — 55 лет. Также отменено обязательное условие в виде личного поручительства.
Теперь появилась возможность продолжения службы сотрудникам, получившим ранения при выполнении задач в особых условиях и признанным не годными к службе по состоянию здоровья.
Рост преступности, нестабильная обстановка в соседних регионах и вхождение в состав РФ новых субъектов требуют увеличения числа сотрудников МВД, заявил экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru