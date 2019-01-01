Уникальный Центр современного пятиборья откроется в Москве до конца года

Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству многофункционального спортивного комплекса для школы олимпийского резерва «Северный» Москомспорта. Градоначальник подчеркнул, что это будет уникальный объект для спортсменов не только из Москвы, но и со всей России. Он добавил, что подобный комплекс пятиборья создается впервые. Там, в частности, появятся конноспортивный манеж, а также плавательный бассейн.

Помимо этого, мэр столицы поделился с жителями планами по развитию территории. Так, по словам Сергея Собянина, в настоящий момент в Северном районе активно проектируется метро, а также ведётся строительство дублера вдоль Савеловского направления. Кроме того, до конца этого года власти планируют запустить первый МЦД Лобня - Одинцово через всю Москву с интеграцией 14 платформ МЦК и метро.

Мэр также сообщил, что в Северном планируется ввести несколько детских садов, провести капитальный ремонт библиотек и поликлиник, осуществить комплексное благоустройство территории в рамках программы «Мой район».

Между тем, ранее НСН писала, что в настоящее время реконструкция и строительство более десяти различных спортивных и инфраструктурных объектов продолжается в Лужниках. В этом году планируется ввести в эксплуатацию Дворец водных видов спорта. В 2020 году завершить работы по реконструкции зала «Дружба», в ледовом дворце «Кристалл» и теннисном центре, в 2021 году – построить центр единоборств, рассказал глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин.



