Уникальный тоннель открыли в Москве под Калужским шоссе

Уникальный автомобильный и метротоннель открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в составе нового участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Генеральным проектировщиком и техническим заказчиком объекта выступает компания «Мосинжпроект».

Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, данный отрезок включает в себя совмещенный автомобильный и метротоннель под Калужским шоссе. Уникальность его состоит в интеграции с пока ещё возводимым участком Сокольнической линии метро «Саларьево» – «Коммунарка». Это первый подобный опыт строительства в российской столице.

Этот участок трассы обеспечит движение общественного транспорта с Калужского шоссе и прилегающих кварталов к станциям подземки Сокольнической линии «Ольховая» и «Коммунарка». Кроме того, транспортные маршруты протянутся в деревни Столбово и поселение Коммунарка.

