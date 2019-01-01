Уникальный тоннель открыли в Москве под Калужским шоссе
Уникальный автомобильный и метротоннель открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в составе нового участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Генеральным проектировщиком и техническим заказчиком объекта выступает компания «Мосинжпроект».
Как рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, данный отрезок включает в себя совмещенный автомобильный и метротоннель под Калужским шоссе. Уникальность его состоит в интеграции с пока ещё возводимым участком Сокольнической линии метро «Саларьево» – «Коммунарка». Это первый подобный опыт строительства в российской столице.
Этот участок трассы обеспечит движение общественного транспорта с Калужского шоссе и прилегающих кварталов к станциям подземки Сокольнической линии «Ольховая» и «Коммунарка». Кроме того, транспортные маршруты протянутся в деревни Столбово и поселение Коммунарка.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Мосгорсуд вынес новый приговор Мамаеву и Кокорину с тем же наказанием
- Володин допустил возвращение России в ПАСЕ в июне
- Голикова призналась, сколько семей с детьми живут за чертой бедности
- На борту горящего танкера было 11 россиян
- Аналитики раскритиковали «углеродный налог» Чубайса