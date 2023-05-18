Юморист Соколов назвал погибшего на СВО автора «Уральских пельменей» Истомина патриотом

«Хороший, добрый человек. Много сделал добра людям, такой шебутной, неожиданный. Был живчиком, очень позитивным, патриотичным, всегда стоял за правду», - сказал Соколов.

Игорь Истомин погиб в зоне специальной военной операции, куда он отправился добровольцем в мае прошлого года. Он числился пропавшим без вести больше года.

У 55-летнего барда осталась жена и двое детей. Истомина похоронили с военными почестями в Екатеринбурге, ему обещали посмертно вручить государственную награду.

