Юморист Соколов назвал погибшего на СВО автора «Уральских пельменей» Истомина патриотом

Основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов назвал автора творческого коллектива Игоря Истомина хорошим человеком, сделавшим окружающим людям много добра. Его слова приводит NEWS.ru.

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«Хороший, добрый человек. Много сделал добра людям, такой шебутной, неожиданный. Был живчиком, очень позитивным, патриотичным, всегда стоял за правду», - сказал Соколов.

Игорь Истомин погиб в зоне специальной военной операции, куда он отправился добровольцем в мае прошлого года. Он числился пропавшим без вести больше года.

У 55-летнего барда осталась жена и двое детей. Истомина похоронили с военными почестями в Екатеринбурге, ему обещали посмертно вручить государственную награду.

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