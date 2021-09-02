Умерла кошка - хранительница Петропавловской крепости

Администрация музея истории Санкт-Петербурга сообщила о смерти одной из известных в северной столице кошек-музейных хранительниц по кличке Капитолина. Она считалась главной кошкой Петропавловской крепости.

Более двадцати лет Капитолина зачищала от мышей Петропавловский собор. «Капа прожила долгую и насыщенную жизнь и навсегда останется в сердцах сотрудников и посетителей Музея истории Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении в соцсетях.