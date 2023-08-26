Умер один из основателей Whitesnake Берни Марсден

«Берни мирно покинул нас в четверг вечером, рядом с ним находились его жена Фрэн и дочери Шарлот и Оливия. Берни сохранил свою любовь к музыке, написанию текстов и записям до самого конца», — отметили близкие гитариста.

Солист Whitesnake Дэвид Ковердейл выразил соболезнования в связи со смертью музыканта.

«Все мои мысли и молитвы о его любимой семье, друзьях и поклонниках. По-настоящему веселый, одаренный человек, с которым я имел честь быть знакомым и находиться на одной сцене», — написал Ковердейл в социальной сети X (новое название Twitter).

Берни Марсден родился в 1951 году в Бакингеме. В 1978 году вместе с Ковердейлом музыкант основал группу Whitesnake и работал с коллективом до 1982 года. Позже гитарист продолжил сольную деятельность, сотрудничал как сессионный музыкант с различными исполнителями, писал саундтреки к телефильмам.

Ранее стало известно, что итальянский певец и композитор Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

