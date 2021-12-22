Умер генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов
Помощник министра внутренних дел РФ, член Коллегии МВД, председатель Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ, генерал-полковник Иван Шилов умер в Москве в возрасте 91 года. Об этом сообщают «Ветеранские вести».
Издание отмечает, что генерал-полковник скончался после продолжительной болезни.
Иван Шилов родился в 1930 году, свой путь в МВД он начинал как солдат внутренних войск. Затем генерал-полковник был направлен в УВД Хабаровского края, где в течение десяти лет работал уполномоченным уголовного розыска и старшим следователем. Позже Шилов продолжил службу в уголовном розыске УВД Кемеровской области: начальником районного отдела внутренних дел, главой управления уголовного розыска, первым заместителем начальника УВД региона.
С 1983 года генерал Шилов руководил главным управлением уголовного розыска МВД СССР, затем — главным управлением внутренних дел Подмосковья. В 1988 году Шилов стал первым замглавы МВД СССР.
Генерал-полковник Шилов награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, Орденом Александра Невского.
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