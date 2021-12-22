Умер генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов

Издание отмечает, что генерал-полковник скончался после продолжительной болезни.

Иван Шилов родился в 1930 году, свой путь в МВД он начинал как солдат внутренних войск. Затем генерал-полковник был направлен в УВД Хабаровского края, где в течение десяти лет работал уполномоченным уголовного розыска и старшим следователем. Позже Шилов продолжил службу в уголовном розыске УВД Кемеровской области: начальником районного отдела внутренних дел, главой управления уголовного розыска, первым заместителем начальника УВД региона.

С 1983 года генерал Шилов руководил главным управлением уголовного розыска МВД СССР, затем — главным управлением внутренних дел Подмосковья. В 1988 году Шилов стал первым замглавы МВД СССР.

Генерал-полковник Шилов награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, Орденом Александра Невского.

