Умер бывший глава Генштаба Анатолий Квашнин
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер в Москве на 76-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
«Генерал армии Квашнин скончался сегодня от ковида», — рассказал собеседник агентства.
Анатолий Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе, окончил с отличием Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского и Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. В 1994-1995 годах генерал был командующим Объединенной группировкой российских войск в Чеченской республике, затем — командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.
Квашнин в 1997 году был назначен начальником Генштаба ВС, первым заместителем министра обороны, и занимал эту должность до 2004 года. Затем генерал занял пост полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе (2004 — 2010 годы).
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