Ульяновский замминистра спорт уволен после отдыха на Шри-Ланке
Заместитель главы министерства физкультуры и спорта Ульяновской области Максим Соболев лишился должности после отпуска на Шри-Ланке во время проведения специальной военной операции на Украине. Решение принял губернатор Алексей Русских, который ранее раскритиковал подчинённого чиновника за такой отдых, сообщили в администрации региона.
Глава области критиковал и других членов администрации, которые провели новогодние каникулы в тёплых краях за рубежом, и выкладывали в соцсетях посты с отдыха. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт также подверг жёсткой критике депутата областной думы Максима Васильева, который записал видеопривет из Мексики под распитие пивного коктейля.
Аналогичная ситуация произошла с депутатом законодательного собрания Вологодской области Денисом Долженко, который опубликовал в соцсетях пост из Дубая. На одной из фотографий он был запечатлен в компании дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу. После этого вологодский губернатор Олег Кувшинников рекомендовал должностным лицам воздержаться от зарубежных отпусков.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал Госдуму на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам на время СВО выезжать на отдых за пределы России. На Украине такой запрет уже действует.
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