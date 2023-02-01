Ульяновский замминистра спорт уволен после отдыха на Шри-Ланке

Заместитель главы министерства физкультуры и спорта Ульяновской области Максим Соболев лишился должности после отпуска на Шри-Ланке во время проведения специальной военной операции на Украине. Решение принял губернатор Алексей Русских, который ранее раскритиковал подчинённого чиновника за такой отдых, сообщили в администрации региона.

Глава области критиковал и других членов администрации, которые провели новогодние каникулы в тёплых краях за рубежом, и выкладывали в соцсетях посты с отдыха. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт также подверг жёсткой критике депутата областной думы Максима Васильева, который записал видеопривет из Мексики под распитие пивного коктейля.