Украинских депутатов проверят на наличие крымских активов

По его словам, список подлежащих национализации предприятий, квартир и участков украинских олигархов в Крыму вскоре расширят. Константинов добавил, что антитеррористическая комиссия в Крыму продолжает выявлять объекты недружественных украинских бизнесменов. Власти региона обнародуют перечень, когда комиссия передаст им «конкретный документ».

Ранее крымский парламент принял постановление, предусматривающее национализацию имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

