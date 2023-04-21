Украинских депутатов проверят на наличие крымских активов
Депутатов Верховной рады Украины проверят на наличие крымских активов, в случае выявления таковых, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что при обнаружении активов будет поставлен вопрос об их национализации. Константинов добавил, что ранее украинские политики и бизнесмены активно приобретали земли и недвижимость на полуострове, а затем переписали их на доверенных лиц и родственников.
По его словам, список подлежащих национализации предприятий, квартир и участков украинских олигархов в Крыму вскоре расширят. Константинов добавил, что антитеррористическая комиссия в Крыму продолжает выявлять объекты недружественных украинских бизнесменов. Власти региона обнародуют перечень, когда комиссия передаст им «конкретный документ».
Ранее крымский парламент принял постановление, предусматривающее национализацию имущества иностранных граждан и государств, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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