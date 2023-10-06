Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в бассейне в Кстове

В нижегородском Кстове завели уголовное дело после гибели пятилетнего мальчика в бассейне, сообщает «РЕН ТВ».

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Он погиб 5 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег». Это произошло в тот момент, когда ребенок остался вне поля зрения тренера.

После извлечения ребенка из воды, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, прибывшие медики констатировала смерть.

Ранее в Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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