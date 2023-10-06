Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в бассейне в Кстове
6 октября 202302:32
В нижегородском Кстове завели уголовное дело после гибели пятилетнего мальчика в бассейне, сообщает «РЕН ТВ».
Он погиб 5 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег». Это произошло в тот момент, когда ребенок остался вне поля зрения тренера.
После извлечения ребенка из воды, несмотря на оказанную первую медицинскую помощь, прибывшие медики констатировала смерть.
Ранее в Тюменской области 13 детей отравились хлором в бассейне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru