Уголовное дело возбудили в Твери после смерти женщины возле больницы
Уголовное дело возбуждено в Твери после смерти женщины возле больницы, куда ее привезла дочь, отчаявшись дождаться приезда скорой помощи. Об этом информирует областное следственное управление Следственного комитета.
Решение принято после проверки, проведённой по сообщению, размещенному в социальной сети. Уголовное дело будет расследоваться по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По данным СК, 24 декабря 2021 года сотрудники станции скорой помощи, а также тверской городской клинической больницы ненадлежащим образом оказали медпомощь женщине 1983 года рождения. Дочь привезла её на личной машине в связи с резким ухудшением состояния здоровья матери. Однако в больнице отказались принимать пациентку и предложили доставить её в другой стационар.
Ранее местные СМИ сообщали, что в тот день приехавшая по вызову бригада скорой помощи сделала женщине укол, диагностировав тахикардию. Затем пациентку проверил участковый врач. Он порекомендовал вновь вызвать скорую для госпитализации, которая долго не приезжала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru