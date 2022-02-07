УФСИН опровергло утверждения о «лежачем» ректоре «Шанинки» в СИЗО

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по российской столице опровергло утверждения о резком ухудшении здоровья арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что профессор не может самостоятельно встать с кровати.

В столичном УФСИН подчеркнули, что это не соответствует действительности. «Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно», - заявили в пресс-бюро управления.

Там также подчеркнули, что учёный находится под постоянным наблюдением врачей в больнице следственного изолятора №1 («Матросская тишина»). Ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Зуев был задержан в октябре прошлого года в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения, бывшего вице-президента Сбербанка, Марины Раковой о хищении более 50 миллионов рублей из бюджета, направляемых для выполнения государственных контрактов в сфере образования. Сначала суд поместил профессора под домашний арест, однако позднее его перевели в СИЗО.

