УФСИН опровергло утверждения о «лежачем» ректоре «Шанинки» в СИЗО
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по российской столице опровергло утверждения о резком ухудшении здоровья арестованного ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что профессор не может самостоятельно встать с кровати.
В столичном УФСИН подчеркнули, что это не соответствует действительности. «Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно», - заявили в пресс-бюро управления.
Там также подчеркнули, что учёный находится под постоянным наблюдением врачей в больнице следственного изолятора №1 («Матросская тишина»). Ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Зуев был задержан в октябре прошлого года в рамках уголовного дела экс-замминистра просвещения, бывшего вице-президента Сбербанка, Марины Раковой о хищении более 50 миллионов рублей из бюджета, направляемых для выполнения государственных контрактов в сфере образования. Сначала суд поместил профессора под домашний арест, однако позднее его перевели в СИЗО.
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