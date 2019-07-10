Учёные раскрыли наилучший способ похудения

Ученые поясняют, что состояние мышц влияет на уменьшение жировой массы. Если они неразвиты, процесс затрудняется или вовсе не приносит эффекта.

Также хорошая мышечная масса предотвращает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, авторы статьи замечают, что в борьбе с ожирением немаловажную роль играют генетика, образ жизни и питание конкретного человека, передает Газета.ру.

