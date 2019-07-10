Учёные раскрыли наилучший способ похудения
Учёные из США утверждают, что нашли новый метод борьбы с лишним весом. Статью в журнале Medicalxpress опубликовали медики из университета штата Джорджия. Как отмечает Ura.ru, главная мысль заключается в том, что худеть нужно не борясь с жиром с помощью диет, а развивая мышцы.
Ученые поясняют, что состояние мышц влияет на уменьшение жировой массы. Если они неразвиты, процесс затрудняется или вовсе не приносит эффекта.
Также хорошая мышечная масса предотвращает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, авторы статьи замечают, что в борьбе с ожирением немаловажную роль играют генетика, образ жизни и питание конкретного человека, передает Газета.ру.
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