Общество

Учёные раскрыли наилучший способ похудения

10 июля12:21

Учёные из США утверждают, что нашли новый метод борьбы с лишним весом. Статью в журнале Medicalxpress опубликовали медики из университета штата Джорджия. Как отмечает Ura.ru, главная мысль заключается в том, что худеть нужно не борясь с жиром с помощью диет, а развивая мышцы.

Фитнес-тренер: Для эффективного похудения нужно много денег

Ученые поясняют, что состояние мышц влияет на уменьшение жировой массы. Если они неразвиты, процесс затрудняется или вовсе не приносит эффекта.

Также хорошая мышечная масса предотвращает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, авторы статьи замечают, что в борьбе с ожирением немаловажную роль играют генетика, образ жизни и питание конкретного человека, передает Газета.ру.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Flickr/78428166@N00
ТЕГИ:УченыеОжирениеДиета