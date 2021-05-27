Учителям не нужно будет сдавать тест на коронавирус перед ЕГЭ
Учителям не нужно сдавать тест на COVID-19 перед Единым государственным экзаменом. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Кроме того, он отметил, что справка о вакцинации от коронавирусной инфекции также требоваться не будет, пишет ТАСС.
А ранее глава Рособрнадзора заявил, что в этом году ЕГЭ и ОГЭ пройдут в штатном режиме, без изменения сроков. По его словам, это позволит сделать опыт проведения экзаменов в 2020 году. Музаев также отметил, что в июле будет выделена дополнительная неделя, когда ребята смогут сдать экзамен в случае непредвиденных обстоятельств. Кроме того, он сообщил, что в каждом пункте проведения Единого государственного экзамена в этом году будет организован полицейский пост. Их оборудуют для обеспечения безопасности участников ЕГЭ,
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