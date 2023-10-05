Учителем года-2023 стал преподаватель школы при посольстве России в Иране
Учитель русского языка и литературы школы при посольстве РФ в Иране Олег Янковский стал победителем конкурса «Учитель года России 2023». Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
«Победитель ... учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве Российской Федерации в Исламской республике Иран - Олег Игоревич Янковский», — объявила зампред правительства.
В число призеров конкурса вошли учитель физкультуры Антон Кандауров (Луганская Народная Республика), учитель математики Арман Костанян (Татарстан), преподаватель английского языка Бэлла Яндиева (Чечня), а также учитель физики из Белгородской области Михаил Ладных.
Между тем президент Владимир Путин поздравил российских наставников и педагогов с Днем учителя, пишет RT.
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