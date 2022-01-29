Ученый оценил возможность новых пандемий

«Пандемии в среднем длятся от одного года до трех лет. С какой частотой они могут встречаться? Никто не знает, это зависит от очень большого числа фактов, но в среднем раз в 15-20 лет происходит появление новой существенной формы заболевания», — пояснил Семенов.

По словам вирусолога, в будущем возможны пандемии респираторных вирусных инфекций, также сохраняется напряженность по гриппу, кроме того, эпидемический потенциал коронавирусов еще не до конца исчерпан. Также Семенов рассказал об угрозе распространения инфекций на фоне глобального потепления и перемещения патогенов, ранее неактуальных для России — в частности, возможном появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила.

Ученый добавил, что опыт борьбы с пандемией COVID-19 поможет в противостоянии с будущими вызовами и повлияет на многие аспекты борьбы с вирусами.

