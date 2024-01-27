Ученые установили связь между узким лицом и богатством

Ученые из Шотландии выяснили, что люди с узкими лицами становятся чаще миллионерами, чем люди с широкими чертами лица, пишет новостной портал DailyMail.

Ученые: два киви в день улучшают настроение при дефиците витамина C

Согласно исследованиям, чертами богатых также являются: приподнятые брови, вздёрнутые уголки рта, близко посажены глаза и более светлое лицо.

Бедные люди отличаются более широкими и короткими лицами, опущенными уголками рта и тусклым цветом лица, выяснили ученые.

Ранее ученые из австралийского университета Квинсленда выяснили, что наличие кошки в доме увеличивает риск развития шизофрении, напоминает «Радиоточка НСН». Специалисты проанализировали около 17 исследований ученых из 11 стран мира, и, согласно их заключению, у 25-летних владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, чем у людей, у которых нет питомца.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИсследованиеУченые

Горячие новости

Все новости

партнеры