Ученые установили связь между узким лицом и богатством

Согласно исследованиям, чертами богатых также являются: приподнятые брови, вздёрнутые уголки рта, близко посажены глаза и более светлое лицо.



Бедные люди отличаются более широкими и короткими лицами, опущенными уголками рта и тусклым цветом лица, выяснили ученые.

Ранее ученые из австралийского университета Квинсленда выяснили, что наличие кошки в доме увеличивает риск развития шизофрении, напоминает «Радиоточка НСН». Специалисты проанализировали около 17 исследований ученых из 11 стран мира, и, согласно их заключению, у 25-летних владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, чем у людей, у которых нет питомца.

