Ученые установили связь между узким лицом и богатством
Ученые из Шотландии выяснили, что люди с узкими лицами становятся чаще миллионерами, чем люди с широкими чертами лица, пишет новостной портал DailyMail.
Согласно исследованиям, чертами богатых также являются: приподнятые брови, вздёрнутые уголки рта, близко посажены глаза и более светлое лицо.
Бедные люди отличаются более широкими и короткими лицами, опущенными уголками рта и тусклым цветом лица, выяснили ученые.
Ранее ученые из австралийского университета Квинсленда выяснили, что наличие кошки в доме увеличивает риск развития шизофрении, напоминает «Радиоточка НСН». Специалисты проанализировали около 17 исследований ученых из 11 стран мира, и, согласно их заключению, у 25-летних владельцев кошек вероятность появления шизофрении в два раза выше, чем у людей, у которых нет питомца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru