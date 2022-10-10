Ученые усомнились, что «Девушка с флейтой» написана рукой Вермеера

Ученые выяснили, что картина «Девушка с флейтой», приписываема голландскому художнику Яну Вермееру, принадлежит руке другого автора. Об этом пишет The New York Times.

Специалисты пока музей был закрыт во время пандемии коронавируса воспользовались возможностью заглянуть под картины при помощи новых технологий и понять, чьей рукой была написана работа. Отмечается, что искусствоведы в течение последних трех десятилетий ставили под сомнение подлинность двух картин Вермеера, хранящихся в коллекции Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

«Научные методы показали, что художники использовали похожие материалы аналогичным образом, но они обращались с краской по-разному, от подкраски до окончательной поверхностной краски», - приводит газета слова одного из ученых музея.

Также в музее считают, что «Девушка с флейтой» была смоделирована человеком, который знал секреты техники Вермеера. Предполагается, что художником, скорее всего, мог быть ученик Вермеера, член семьи или художник-фрилансер, нанятый по проектам.