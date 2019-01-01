Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей

Исследователи рассказали о смертельной угрозе, нависшей над посетителями пляжей. Как пишет РИА Новости, ученые из университета Купера в США заявили, что речь идёт об опасных бактериях Vibrio vulnificus, которые могут проникать в организм человека, как через морепродукты, так и через открытые раны во время купания.

Тем не менее, специалисты поспешили успокоить отдыхающих, добавив, что в подавляющем большинстве случаев бактерия не вызывает серьезных проблем со здоровьем. Но иногда провоцирует развитие некротическего фасциита, который может привести к ампутации конечности или смерти человека. Учёные отмечают, что в группе риска находятся люди с ослабленной иммунной системой.