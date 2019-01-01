Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
Исследователи рассказали о смертельной угрозе, нависшей над посетителями пляжей. Как пишет РИА Новости, ученые из университета Купера в США заявили, что речь идёт об опасных бактериях Vibrio vulnificus, которые могут проникать в организм человека, как через морепродукты, так и через открытые раны во время купания.
Тем не менее, специалисты поспешили успокоить отдыхающих, добавив, что в подавляющем большинстве случаев бактерия не вызывает серьезных проблем со здоровьем. Но иногда провоцирует развитие некротическего фасциита, который может привести к ампутации конечности или смерти человека. Учёные отмечают, что в группе риска находятся люди с ослабленной иммунной системой.
Ранее НСН писала, что глава управления организации охраны правопорядка в жилом МВД России Станислав Колесник предупредил любящих купаться в голом виде россиян об уголовной ответственности за совращение несовершеннолетних. По его словам, по законам РФ нудизм на пляже не считается нарушением, при условии, что поблизости нет детей.
«Если такие случаи будут, соответствующим образом будем реагировать», – подчеркнул Колесник.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, что обратится в Минздрав с требованием внести нудизм в список заболеваний, требующих обязательной госпитализации.
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