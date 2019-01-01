Общество

Ученые объяснили смертельную опасность от недосыпа и стресса

28 апреля17:45

Недосып и стресс на работе отрицательно влияют, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему гипертоников, увеличивая риск смерти. К такому выводу пришли исследователи из Мюнхенского технического университета, сообщает сайт EurekAlert!

В исследованиях участвовали 1959 гипертоников в возрасте от 25 до 65 лет. Научный эксперимент был сделан на основе наблюдений за жизнь пациентов на протяжении 18 лет.

«На три копейки можно все!» Диетолог о яйцах против инсульта

Ученые обнаружили, что люди, которые испытывали стресс на работе, умирали вследствие сердечно-сосудистых заболеваний в 1,6 раза чаще, а те, кто жаловался на хронический недосып – в три раза чаще.

Ранее известный телеведущий Владимир Соловьёв рассказал НСН, как справляется со стрессом.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:ЗдоровьеСтрессСердце

партнеры