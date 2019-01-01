Ученые объяснили смертельную опасность от недосыпа и стресса
Недосып и стресс на работе отрицательно влияют, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему гипертоников, увеличивая риск смерти. К такому выводу пришли исследователи из Мюнхенского технического университета, сообщает сайт EurekAlert!
В исследованиях участвовали 1959 гипертоников в возрасте от 25 до 65 лет. Научный эксперимент был сделан на основе наблюдений за жизнь пациентов на протяжении 18 лет.
Ученые обнаружили, что люди, которые испытывали стресс на работе, умирали вследствие сердечно-сосудистых заболеваний в 1,6 раза чаще, а те, кто жаловался на хронический недосып – в три раза чаще.
Ранее известный телеведущий Владимир Соловьёв рассказал НСН, как справляется со стрессом.
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