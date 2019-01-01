Ученые объяснили смертельную опасность от недосыпа и стресса

Недосып и стресс на работе отрицательно влияют, прежде всего, на сердечно-сосудистую систему гипертоников, увеличивая риск смерти. К такому выводу пришли исследователи из Мюнхенского технического университета, сообщает сайт EurekAlert!

В исследованиях участвовали 1959 гипертоников в возрасте от 25 до 65 лет. Научный эксперимент был сделан на основе наблюдений за жизнь пациентов на протяжении 18 лет.