Ученые: грустная музыка помогает справиться с физической болью
Ученые из университета Макгилла (Канада) сделали вывод, что прослушивание грустной музыки помогает смягчить физическую боль. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Pain Research.
Для исследования ученые собрали четыре группы. Первой включали их любимые треки, вторая слушала расслабляющие композиции, третья - случайную подборку, четвертая провела эксперимент в тишине.
Выяснилось, что наибольший обезболивающий эффект отмечался у тех, кто испытывал сильную эмоциональную реакцию при прослушивании музыки. По большей части это были трогательные и грустные композиции.
Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Кит Ричардс ранее заявил, что по-настоящему музыка звучит только на виниле, передает «Радиоточка НСН».
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