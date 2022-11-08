Ученые бьют тревогу из-за пластика в сельскохозяйственных почвах

Пластмассы, применяемые в агропромышленном секторе, накапливаются в сельскохозяйственных почвах по всему миру с пугающей скоростью. Об этом сказано в новом отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Полимерные материалы широко применяются в сельском хозяйстве — от семян с пластиковым покрытием до защитной пленки, используемой для регуляции температуры грунта и предотвращения роста сорняков среди посевов.

Хотя эти продукты помогают повысить урожайность, появляется все больше свидетельств того, что разложившиеся пластмассы загрязняют почву и влияют на биоразнообразие.Более того, микропластики из удобрений, попадая в организм вместе с выращенными с их помощью продуктами, в итоге сказываются на здоровье человека.

По словам ученых Сиднейского университета, участвовавших в подготовке доклада, количество доступных сельскохозяйственных земель ограничено, а накопление пластика может иметь широкомасштабные последствия для окружающей среды, что напрямую влияет на продовольственную безопасность.

Эксперты ЮНЕП объясняют, что со временем крупные куски пластмассы распадаются на фрагменты размером менее 5 миллиметров и просачиваются в почву. В настоящее время крупнейшим источником загрязнения почвы микропластиком остаются органические удобрения, поскольку их часто смешивают с пластиковыми микросферами.

Также сельскохозяйственные поля насыщаются полимерными частицами через стоки, куда попадают сигаретные фильтры, компоненты автопокрышек и синтетические волокна одежды и другого текстиля.

Кроме того, некоторые биополимеры могут быть такими же токсичными, как и их аналоги из нефтепродуктов. В отчете предлагается заменить пластиковые пленки так называемыми «покровными культурами», которые защищают землю. Такие природные решения способны подавлять сорняки и бороться с болезнями почвы. Но есть опасения, что они также могут снизить урожайность и повысить затраты земледельцев, предупредили в ЮНЕП.

Кроме того, эксперты рекомендуют правительствам лишить фермеров стимулов использовать сельскохозяйственные пластики, следуя по пути ряда стран Европы, где уже ограничили применение определенных типов полимеров в удобрениях.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/news/plastik-zagryaznyaet-selskohozyaystvennye-zemli-po-vsemu-miru-s-pugayushchey-skorostyu-issledovanie









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