Учебный корпус в Раменках достроили больше чем наполовину

На 55% готово здание нового учебного корпуса в районе Раменки на западе Москвы, который будет состоять из школьного и дошкольного отделений на 300 и 125 мест соответственно, рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, инвестор и город возводят новые социальные объекты в жилых кварталах, чтобы они комплексно и гармонично развивались. На сегодняшний день специалисты возвели железобетонные конструкции, проводят отделочные работы, а также благоустраивают прилегающие территории.

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что учебный корпус будет с переменной этажностью, а во дворе комплекса расположат площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле, а также беговую дорожку.

«В школьном отделении будут размещены многофункциональное пространство с амфитеатром на 180 мест, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой и IT-полигоном», - сказал руководитель столичного Депстроя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал об активном развитии социальной инфраструктуры на западе столицы. По его словам, перед началом учебного года в районе Солнцево открылась новая школа на 825 учеников, в Очаково-Матвеевском заработала частная школа на 400 мест, а в районе Внуково в прошлом месяце открыл свои двери новый спорткомплекс «Пегас» с бассейнами для взрослых и детей.

