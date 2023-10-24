Учебный корпус на 300 мест появится в Пресненском районе
Строители приступили к возведению здания школы, рассчитанного на 300 детей, в Большом Тишинском переулке (Пресненский район, ЦАО). Окончание работ планируется в 2024 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что новый учебный корпус станет частью ГБОУ «Романовская школа». Современная инфраструктура учебного заведения позволит воплотить в жизнь новые возможности для учебы, создаст комфортные условия для учащихся и преподавателей.
На первом этаже проектом предусмотрены вестибюль с зоной рекреации и ожидания, процедурный кабинет, кабинет врача и обеденный зал на 150 мест. На втором этаже появятся гимнастический, спортивный и многофункциональный зрительный залы, а также универсальные учебные кабинеты.
На третьем, четвертом и пятом этажах школы разместятся кабинеты биологии, физики, химии, кабинеты изучения иностранных языков, универсальные учебные кабинеты, а также лаборантские, IT- полигон, медиацентр, библиотека и книгохранилище.
Также на прилегающей территории появятся зеленая зона отдыха, площадки для рекреации и спортивные площадки для гимнастики и игры в баскетбол.
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